Медіа: Єгипетський поліцейський на кордоні застрелив трьох ізраїльських військових. Мотиви його вчинку невідомі

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Israel Defense Forces / Flickr

Єгипетський поліцейський на кордоні застрелив трьох ізраїльських військових. Це стало одним із найбільш серйозних інцидентів між Єгиптом та Ізраїлем після підписання мирного договору в 1979 році.

Про це пише The Times of Israel.

Єгипетський поліцейський спочатку застрелив двох ізраїльтян на посту охорони неподалік кордону. Інцидент стався в пустелі Негев. Через кілька годин почалася стрілянина вже на території Ізраїлю — у ній загинули сам єгиптянин і ще один ізраїльський військовий.

Наразі триває розслідування інциденту. Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розслідування триватиме «до кінця». У Єгипті повідомили, що їхній поліцейський нібито переслідував підозрюваних у контрабанді наркотиків і перейшов кордон. У цей момент почалася стрілянина, в якій загинули троє ізраїльських військових. Там також висловили співчуття родинам загиблих.

Ізраїльські та єгипетські чиновники проводять перемовини та встановлють всі деталі інциденту. В Ізраїлі вважають, що єгипетський поліцейський діяв сам, але його мотиви наразі невідомі.