Медіа: Єгипетський поліцейський на кордоні застрелив трьох ізраїльських військових. Мотиви його вчинку невідомі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Israel Defense Forces / Flickr
Єгипетський поліцейський на кордоні застрелив трьох ізраїльських військових. Це стало одним із найбільш серйозних інцидентів між Єгиптом та Ізраїлем після підписання мирного договору в 1979 році.
Про це пише The Times of Israel.
Єгипетський поліцейський спочатку застрелив двох ізраїльтян на посту охорони неподалік кордону. Інцидент стався в пустелі Негев. Через кілька годин почалася стрілянина вже на території Ізраїлю — у ній загинули сам єгиптянин і ще один ізраїльський військовий.
Наразі триває розслідування інциденту. Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розслідування триватиме «до кінця». У Єгипті повідомили, що їхній поліцейський нібито переслідував підозрюваних у контрабанді наркотиків і перейшов кордон. У цей момент почалася стрілянина, в якій загинули троє ізраїльських військових. Там також висловили співчуття родинам загиблих.
Ізраїльські та єгипетські чиновники проводять перемовини та встановлють всі деталі інциденту. В Ізраїлі вважають, що єгипетський поліцейський діяв сам, але його мотиви наразі невідомі.
- Єгипет та Ізраїль підписали мирний договір у 1979 році. Країни домовилися завершити формальний стан війни, який тривав з 1948 року. За цей час відбулися три арабо-ізраїльські війни. Ізраїль погодився вивести війська та цивільне населення із Синайського півострова та передати його Єгипту. Натомість Єгипет зобовʼязався тримати півострів демілітаризованим. Також договір передбачав вільний прохід ізраїльських кораблів через Суецький канал та інші протоки, які контролює Єгипет. Сам же Єгипет став першою арабською країною, яка офіційно визнала Ізраїль.