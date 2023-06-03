ДТЕК: На Київщині тривають аварійні відключення світла

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У Київській області без світла залишаються близько 16 тисяч клієнтів. Найбільше аварійних відключень у Броварському, Бориспільському і Бучанському районах.

Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

«Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 — частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції», — пише пресслужба компанії.

Ремонтні бригади продовжують працювати над усуненням наслідків аварії. Енергетикам вже вдалося повернути світло у 90 тисяч домівок.