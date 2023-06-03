Генштаб: Війська росії втратили в Україні вбитими ще 560 військових і десятки одиниць техніки

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 3 червня. За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 560 військових, 10 танків, 12 бронемашин, 32 артилерійські системи та сім РСЗВ, сім засобів ППО, 28 безпілотників, 15 крилатих ракет, 22 одиниці автотехніки й 10 одиниць спецтехніки.

Де саме ППО збила таку кількість дронів і крилатих ракет не повідомляється. Вночі масованих ракетних атак по столиці або на інші міста за лінією фронту не було, принаймні місцева влада про це не повідомиляла.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Також за даними Генштабу за добу сталось 29 бойових зіткнень з ворогом

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень», — йдеться у ранковому зведенні.