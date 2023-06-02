Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт про скасування верхньої межі держборгу. Країна уникнула дефолту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Giorgio Trovato / Unsplash
Сенат США ухвалив законопроєкт про скасування верхньої межі державного боргу країни в розмірі $31,4 трильйона. Перед цим документ ухвалила і Палата представників.
Про це пише Reuters.
За документ проголосували 63 сенатори, 36 були проти. Міністерство фінансів попереджало, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не ухвалить рішення до того часу.
Президент США Джо Байден похвалив своєчасні дії Конгресу.
«Ця двопартійна угода є великою перемогою для нашої економіки й американського народу», — сказав він і зазначив, що підпише її якнайшвидше.
Перед остаточним голосуванням сенатори розглянули майже десяток поправок, відхиливши їх усі під час нічного засідання напередодні понеділкового дедлайну.
Цей закон призупиняє дію встановленого законом ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може запозичити уряд, незалежно від будь-яких витрат.
- Демократи та республіканці тривалий час не могли домовитися щодо держборгу, але зрештою таки досягли компромісу. Ліміт боргу припиняється до січня 2025 року, обмежуючи витрати в бюджетах на 2024 і 2025 роки. Невикористані кошти на боротьбу з COVID-19 повертають до бюджету, а процес отримання дозволів для деяких енергетичних проєктів прискорюється. На один рік обмежують необоронні дискреційні витрати.