Суд відправив під цілодобовий домашній арешт двох блогерок, які знімали роботу ППО в Києві

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Соломʼянський райсуд Києва 2 червня, відправив блогерку Дарʼю Семенченко під цілодобовий домашній арешт. Такий самий запобіжний захід обрали другій блогерці — Інні Чернецькій. Обидві жінки знімали роботу протиповітряної оборони в Києві під час російського удару 16 травня 2023 року.

Про це повідомляє Watchers Media.

Прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт для блогерок, тоді як захист наполягав на особистому зобовʼязанні.

В обох випадках суд проводив закриті слухання — за наполяганням прокурора. За його словами, у матеріалах клопотання містяться відомості про розташування ППО.

Дарʼя Семенченко запевняла в суді. що на своїй сторінці відео з роботою ППО не поширювала. Вона надіслала його адміністратору одного з відомих українських телеграм-каналів. Жінка була переконана, що адміністратор заблюрить відео перед публікацією.

Адвокат Інни Чернецької також переконував, що злого умислу блогерка не мала.