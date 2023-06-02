Reuters: США планують закупити в Японії тротил для снарядів, які відправлять Україні

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Сполучені Штати домовилися з Японію про поставки тротилу для 155-мм артилерійських снарядів, які потім відправлять Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Після Другої світової війни конституція Японії дозволяє використовувати військову силу лише для самооборони. Експортні правила забороняють японським компаніям продавати смертоносні товари за кордон.

Однак, за даними співрозмовників Reuters, союзники знайшли можливість купити в японців тротил в умовах глобальної нестачі боєприпасів.

Експортні обмеження для товарів подвійного призначення менш суворі, ніж для товарів суто військового призначення, тому США можуть купувати ноутбуки Panasonic Toughbook для своїх військових.

Цього тижня до Токіо приїжджав міністр оборони США Ллойд Остін. За інформацією джерел Reuters, Японія заявила, що дозволить продаж промислового тротилу, оскільки вибухівка призначена не лише для військового використання.

США хоче залучити японців до постачання тротилу для заводів з виробництва 155-мм боєприпасів, що належать американській армії.