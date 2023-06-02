Чим важлива атака дронів на елітні райони Москви. Провідні світові медіа про війну 1 червня

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«Бабель»

Атака українських дронів на Москву показала, що російська столиця насправді не так вже й далеко від лінії фронту, ідеться в матеріалі France 24 про підсумки операції, під час якої щонайменше 8 дронів влетіли у повітряний простір Москви. Причому вісім ― це цифра, яку озвучують росіяни. Опитані медіа експерти припускають, що в реальності дронів могло бути в рази більше. Україна офіційно не бере відповідальності за цю атаку, однак очевидно, що вона цілковито в інтересах Києва і ним інспірована. Ударивши по найзаможніших районах Москви, Україна досягла одночасно кількох цілей. По-перше, помстилася за обстріли росіянами Києва. По-друге, показала російській еліті, що війна ближче, ніж здається. По-третє, навіть путін визнав, що система ППО Москви недосконала і потребує посилення. І, зрештою, цей крок чудово вписується в український план контрнаступу. Такими атаками ЗСУ змушують росіян відтягувати зброю і сили з фронту в Україні, яких їм і без того відверто бракує. А більш важливим досягненням, на думку співрозмовників France24, може стати атмосфера нервозності й підозри в російській владі. Операції ЗСУ чи союзних сил на російській території дедалі активніші та зухваліші. Певно, тут не обходиться без допомоги українських агентів на території росії та в самих збройних силах окупанта. Як наслідок тепер росіяни мають також шукати зрадників серед своїх, що точно не покращує їхню ефективність у війні. Щодо атак дронами по російській території, військовий аналітик з університету Глазго Хусейн Алієв припускає, що в майбутньому їх буде ще більше. «Українці мали кілька місяців на виробництво дронів, за цей час можна було зробити їх сотні. Невдовзі їх, напевно, використають». Перша атака в Москві була доволі скромною ― лише один дрон на Кремль (за іншими джерелами ― два). Друга ― уже явна ескалація: дронів більше, заряд вибухівки в них потужніший. Тож тенденція очевидна, ідеться в матеріалі.

У районі Бахмуту затишшя, проте моральний дух російських військ це не підняло, пише Al Jazeera. Так, за останній тиждень на околицях Бахмуту відбувся лише один значний бій ― у суботу. Решту часу росіяни проводять ротацію, виводячи зі зруйнованого міста істотно потріпану «ПВК Вагнера», українці теж не атакують на флангах, пояснюючи це «зосередженням на інших завданнях». При цьому росіяни, попри нібито вивільнені сили, на інших ділянках фронту майже не проявляють активності ― вочевидь, не маючи наразі сил на наступальні операції. Водночас частішають випадки дезертирства росіян з поля бою. За повідомленнями української сторони, у районі Лисичанська свої позиції разом із технікою залишили 80 росіян, біля Бахмуту ― 30. Окупанти нервують перед українським контрнаступом, перші ознаки якого вже помітні. «У росіян зараз не надто багато сил. Вельми іронічно буде, якщо внаслідок контрнаступу ЗСУ вони втратять Бахмут ― після всіх од, які вони співали захопленню зруйнованого міста у своїх пропагандистських шоу», ― каже полковник американської армії у відставці Сет Круммріч. За відсутності масштабних операцій на землі війна перемістилася в повітря, а ключовим у ній став психологічний тиск. Росіяни ледь не щодоби обстрілюють Київ і решту країни всіма типами ракет, що мають. Однак поки що завдяки роботі ППО їм вдалося завдати лише точкових руйнувань. Це свідчить, що і повітряну війну росіяни поступово програють Україні та Заходу, ідеться в матеріалі Al Jazeera, який журналісти підсумували цитатою керівника Об’єднаних генеральних штабів армії США Марка Міллі про те, що воєнним шляхом росіянам Україну не перемогти.

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