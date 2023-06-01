ЄС вимагає провести нові вибори на півночі Косова

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Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель озвучив кроки, які, на думку ЄС, допоможуть розвʼязати ситуацію на півночі Косова, де сталися сутички через спірні муніципальні вибори.

Разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Емманюелем Макроном він зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем і президентом Косова Вьоса Османі. Ось які вимоги були озвучені:

невідкладно провести нові місцеві вибори;

забезпечити участь у виборах косовських сербів;

розпочати роботу зі створення Асоціації муніципалітетів сербської більшості в рамках діалогу за сприяння ЄС.

Чому сталися сутички в Косові?

23 квітня на півночі Косова в умовах бойкоту сербів відбулися спірні муніципальні вибори. Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах, і кандидати від етнічних албанців перемогли у виборах мерів чотирьох муніципалітетів із сербською більшістю. Серби вимагають, щоб уряд Косова відсторонив мерів-албанців від влади.

Серби становлять більшість на півночі Косова. Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом, але північні серби вже давно вимагають виконати угоду 2013 року за посередництва ЄС — створити асоціацію автономних муніципалітетів на їхній території.