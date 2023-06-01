На Харківщині двоє курсантів ДСНС загинули від вибуху. Поліція почала розслідування
- Автор:
- Софія Телішевська
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Чотирьох посадовців Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування загибелі двох курсантів і поранення ще одного під час російського обстрілу.
Про це повідомили в ДСНС.
Відсторонили саме тих, хто відповідає за навчальний процес.
На місці події працює спеціалізована комісія на чолі із заступником голови ДСНС.
- У Харківській області 31 травня двоє курсантів Національного університету цивільного захисту України загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. «Суспільне.Харків» із посиланням на свої джерела пише, що вибух стався, коли курсанти «намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж».