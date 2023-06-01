Новини

На Харківщині двоє курсантів ДСНС загинули від вибуху. Поліція почала розслідування

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Чотирьох посадовців Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування загибелі двох курсантів і поранення ще одного під час російського обстрілу.

Про це повідомили в ДСНС.

Відсторонили саме тих, хто відповідає за навчальний процес.

На місці події працює спеціалізована комісія на чолі із заступником голови ДСНС.