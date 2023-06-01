КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені. Це не перша обіцянка

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Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук заявив, що КМДА не має іншого виходу, окрім як тримати укриття в місті постійно відчиненими.

За його словами, рішення про те, що укриття будуть відкриті постійно, ухвалили сьогодні.

«До цього були розмови про те, що ми не можемо тримати їх постійно відчиненими, тому що там були зроблені ремонтні роботи. Безхатьки будуть організовувати собі там притулок... Але ми не маємо іншого виходу, крім як тримати їх постійно у відкритому стані. Тому що останні кілька днів ми почали отримувати удари балістичними ракетами», — зазначив він.

Ткачук додав, що перевірки бомбосховищ відбуваються з 2014 року. За цей час у місті перевірили майже 13 тисяч підвальних приміщень, однак лише близько 3,5 тисячі відповідали первинним вимогам для використання їх як захисних споруд. Останнє сховище в Києві побудували у 1985 році.