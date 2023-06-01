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Травень у Києві став найсухішим за всю історію спостережень. За місяць випало лише 1 мм опадів, що становить 1,5% кліматичної норми.

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря у травні в Києві становила +16 С°, що на 0,2 градуси вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 6 травня — тоді температура опустилася до +5,2 С°. А найтепліше — 18 травня, коли максимальна температура сягнула +27,3 С°.