Володимир Зеленський назвав три кроки, як Європа може допомогти перемозі України

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Президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти назвав три кроки, які Європа може здійснити для пришвидшення перемоги України, передає «Європейська правда».

Перше — це повний захист від російського терору, передусім на землі, але також на небі, наголосив Зеленський, закликавши Захід надавати Україні бойові літаки і системи ППО, які дозволять Україні отримати перевагу на полі бою.

Друге — чітке визначення щодо всіх проявів російської агресії, не лише в Україні.

«Ми всі бачимо, звідки походить агресія, хто є агресором. Росія обрала шлях агресії. Але російський контингент перебуває у Придністровʼї вже понад 30 років. І як довго ще буде там лишатися? На це запитання треба дати відповідь», — пояснив він.

Третє — вступ України до НАТО та ЄС.

«На саміті НАТО має бути чітка дорога до членства і мають бути схвалені гарантії безпеки, а восени — також мають розпочатися переговори в ЄС», — додав президент.

Зеленський також переконаний, що в довгостроковому періоді місце в ЄС отримають не тільки Молдова з Грузією, а й Білорусь.