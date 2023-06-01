Іспанська «Севілья» стала переможцем Ліги Європи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Іспанська «Севілья» перемогла у фіналі Ліги Європи сезону 2022/2023. Вона здолала у серії пенальті італійську «Рому».
Фінал відбувся на стадіоні «Пушкаш-Арена» у Будапешті.
Першими у рахунку повели саме римляни. На 35 хвилині матчу відзначився Пауло Дібала.
Але в другому таймі «Севілья» зрівняла рахунок. Після подачі з флангу мʼяч у власні ворота зрізав захисник «Роми» Джанлука Манчіні.
Основний час так і не визначив переможця, тому команди зіграли ще два овертайми по 15 хвилин. Але й там голів не було. Тому долю трофею вирішила серія пенальті, в якій «Севілья» перемогла з рахунком 4:1.