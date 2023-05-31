Новий президент Латвії став першим відкритим президентом-геєм у ЄС

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Новий президент Латвії Едгарс Рінкевичс став першим відкритим геєм на такий посаді в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Bloomberg.

У 2014 році він став першим високопосадовцем у Латвії, який оголосив, що він гей. У ЄС було кілька премʼєр-міністрів-геїв, зокрема Лео Варадкар з Ірландії та Ксавʼєр Беттель з Люксембургу, однак Рінкевич буде першим президентом-геєм у Євросоюзі.

6 листопада 2014 року Рінкевичс на посаді міністра закордонних справ зробив такий допис у Twitter: «Наша країна має створити правове регулювання для всіх видів партнерських відносин. Я буду боротись за це, знаю, що зараз підніметься мега-істерика, але я гордий бути геєм».

Балтійський регіон відстає від інших частин Європи у просуванні прав ЛГБТК. Наприклад, у сусідній Естонії законодавці ось-ось схвалять легалізацію одностатевих шлюбів, що зробить країну першою колишньою радянською республікою, яка це зробила.

31 травня Сейм Латвії обрав президентом Едгарса Рінкевичса — його висунула премʼєрська партія «Нова єдність». Із 2011 року Рінкевичс був на посаді міністра закордонних справ і залишався на ній при різних урядах донині. Едгарс Рінкевичс вважається одним із найпопулярніших політиків країни, на другому місці — премʼєр-міністр Крішʼяніс Каріньш. Новий президент обраний на чотири роки, він буде представляти Латвію на міжнародному рівні, щоб забезпечувати політичну стабільність у країні.