На острові Балі ввели нові обмеження для туристів. Їм заборонили фотографуватися голими у святих місцях і лаяти місцеву владу в соцмережах

Новини

Artem Bali / Unsplash

Губернатор Балі Ваян Костер ввів низку заборон для туристів і самих індонезійців. І тим, і іншим не можна підніматися на всі гори острова.

Про це пише Tribun-Bali.

Тепер місцевим та іноземцям дозволено перебувати поряд із горами лише під час спеціальних церемоній.

Водночас туристи не зможуть відвідувати релігійні памʼятки без супроводу гіда з ліцензією, а вхід до храмів та інших святих місць обмежили лише для молитви і тільки в традиційному балійському одязі.

Влада Балі заборонила туристам залазити на священні дерева, торгувати артефактами, наркотиками, фотографуватися у відвертому одязі або без нього на тлі святих місць.

До того ж іноземцям не можна працювати без документів, виданих місцевим відомством, смітити у громадських місцях і на природі, а ще — грубити представникам влади особисто і в соціальних мережах.

За порушення нових порядків загрожує депортація з Індонезії.