На острові Балі ввели нові обмеження для туристів. Їм заборонили фотографуватися голими у святих місцях і лаяти місцеву владу в соцмережах
- Автор:
- Ліза Бровко
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Artem Bali / Unsplash
Губернатор Балі Ваян Костер ввів низку заборон для туристів і самих індонезійців. І тим, і іншим не можна підніматися на всі гори острова.
Про це пише Tribun-Bali.
Тепер місцевим та іноземцям дозволено перебувати поряд із горами лише під час спеціальних церемоній.
Водночас туристи не зможуть відвідувати релігійні памʼятки без супроводу гіда з ліцензією, а вхід до храмів та інших святих місць обмежили лише для молитви і тільки в традиційному балійському одязі.
Влада Балі заборонила туристам залазити на священні дерева, торгувати артефактами, наркотиками, фотографуватися у відвертому одязі або без нього на тлі святих місць.
До того ж іноземцям не можна працювати без документів, виданих місцевим відомством, смітити у громадських місцях і на природі, а ще — грубити представникам влади особисто і в соціальних мережах.
За порушення нових порядків загрожує депортація з Індонезії.
- У березні 2023 року Індонезія депортувала російського туриста, який зробив оголене фото на священній горі острова Балі.
- На початку березня губернатор індонезійського острова Балі Ваян Костер запропонував припинити видавати візи після прибуття туристам з росії та України. Губернатор Балі аргументував своє рішення тим, що отримав повідомлення про «погану поведінку» та імовірні злочини російських і українських туристів на острові.