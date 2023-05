Нерішучість Джо Байдена гальмує перемогу України. Провідні світові медіа про війну 30 травня

Новини

«Бабель»

Одразу кілька іноземних видань критикують американське керівництво за мляву допомогу Україні. Якщо раніше The New York Times і The Washington Post просто закликали Білий дім якнайшвидше надати Україні якомога більше зброї, то зараз західні журналісти пишуть, що саме американський президент Джо Байден своєю обережною позицією гальмує відвоювання Україною її територій. І, хоча й непрямо, допомагає росії.

Так, колумніст британської The Guardian Саймон Тісдал пише, що можна тільки уявити, яких успіхів Україна досягла б на сьогодні, якби на ранніх етапах війни Байден погодився надати Києву такі потрібні йому танки, далекобійну зброю та винищувачі. Спочатку обережність Білого дому можна було зрозуміти: путін погрожував жорсткою відповіддю на «ескалацію». Із вуст його «боязких лизоблюдів» Дмитра Медвєдєва й Сергія Лаврова ці погрози ллються й досі, пише видання, от тільки весь світ уже зрозумів, що погрози росіян нічого не варті ― зазвичай вони залишаються лише словами. Тісдал стверджує, що зрештою путін не повний дурень і розуміє, що у війні з НАТО росії не виграти, не кажучи вже про ядерний конфлікт. Тому росіяни продовжать гавкати й надалі, тоді як українці крок за кроком показують, хто є хто насправді в цій війні. Тісдал згадує і про атаку дронів на Кремль, і про методичне знищення російських баз далекобійною зброєю, і про операцію проукраїнських сил на Бєлгородщині на початку минулого тижня. Мужність, яку демонструють український народ і Володимир Зеленський, могли б стати прикладом для Байдена, стверджує The Guardian. А запити України ― те, до чого Байдену варто прислухатись, щоб завершити цю війну якнайшвидше.

Про це ж пише й видання The Atlantic у статті під назвою «Байден ― боязкіший за українців». Її автор ― директор напряму міжнародних і безпекових досліджень Американського інституту підприємництва Корі Брайн. Він нещодавно побував у Києві та пише, що українці в урядових установах і за їхніми межами визнають: без допомоги США ― зброї, грошей та розвідданих ― Україна програла б цю війну. Однак додають, що на будь-яке прохання Києва першою відповіддю Вашингтону було «ні». Це стосувалося всього: «джавелінів» і «стінгерів», танків, зброї, з якої можна поцілити по російській території, сучасних систем ППО. Зрештою Україна це отримала ― після десятків вибухів у Києві, Харкові та інших містах і ділянках фронту, яких можна було б уникнути. Обережність США можна зрозуміти, проте саме вона виявилась одним із факторів, який затягує цю війну і дає путіну надію, що колись Штати припинять підтримувати Україну ― так само, як свого часу вони пішли з Іраку й Афганістану. «Для лідера вільного світу боятися [можливих дій росіян] більше, ніж їх бояться Польща, Данія, Франція, Швеція, Нідерланди та Велика Британія, ― не найкращий вибір. Ці країни вже готові надати Україні винищувачі чи навчити українських пілотів користуватись ними. А вони значно більше ризикують отримати від росії удар у відповідь, ніж США», ― підсумовує Брайн.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua