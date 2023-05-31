«Укрзалізниця» запускає в рейс тестовий потяг Київ — Варшава з 14 стандартними вагонами

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З Києва до Варшави 31 травня відправився тестовий потяг, сформований з 14 стандартних вагонів «Укрзалізниці». Це дозволить збільшити обсяги пасажиропотоку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УЗ.

Узгодження польською стороною курсування стандартних вагонів УЗ дозволить збільшити пропозицію місць для прямого сполучення Києва та Варшави майже утричі.

Прямий рейс Київ — Варшава — Київ є одним із найпопулярніших напрямків. Щодня тільки у застосунку УЗ реєструється понад 3 000 запитів від пасажирів на квитки на цей напрямок — це в 10 разів більше ніж пропонується місць.

Причиною в УЗ називають обмежену кількість місць у вагонах, що курсують на цьому напрямку. Наразі польські залізничники пропускають за маршрутом Київ — Варшава тільки спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають тримісні купе. Тоді як стандартні пасажирські вагони УЗ мають чотиримісні купе.