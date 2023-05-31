Премʼєр-міністр Данії зачитала промову, частину якої написав ChatGPT
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час дебатів у парламенті виступила з промовою, частину якої написав ChatGPT. Вона наголосила, що штучний інтелект — це більше не майбутнє, а реальність.
Про це пише Berlingske.
«Те, на що він здатний, одночасно заворожує і лякає. За кілька секунд він може написати промову, вирішити університетське завдання, підготувати доповідь. Із такою переконаністю, що мало хто з нас повірить, що за цим стоїть робот, а не людина», — зазначила вона.
ChatGPT написав вступ до промови Фредеріксен. У цьому вступі вона розповіла про результати роботи уряду минулого року та подякувала всім депутатам за співпрацю.
- ChatGPT — це найновіший чат-бот від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробила чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити. У ЄС уже створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту.