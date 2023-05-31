Новим президентом Латвії став Едгарс Рінкевичс — багаторічний міністр закордонних справ

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Flickr / Anemone Nemorosa

Сейм Латвії обрав президентом Едгарса Рінкевичса — його висунула премʼєрська партія «Нова Єдність». За нього проголосували 52 депутати.

Про це пише Delfi.

Він з 2011 року був на посаді міністра закордонних справ і залишався на ній при різних урядах донині. Едгарс Рінкевичс вважається одним із найпопулярніших політиків країни, на другому місці — премʼєр-міністр Крішʼяніс Каріньш.

Новий президент правитиме чотири роки й виконуватиме представництво Латвійської Республіки (це парламентська держава) на міжнародному рівні, щоб забезпечувати політичну стабільність у країні.

Також Едгарс Рінкевичс став першим політиком в історії Латвії, який зробив камінг-аут. Це відбулося у 2014 році.