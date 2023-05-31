WSJ: Україна разом із союзниками готує саміт миру. Росію туди не запросять

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Україна разом із західними союзниками готує проведення саміту миру. Росію туди запрошувати не будуть.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Ідею провести саміт підтримують деякі європейські лідери. Наприклад, президент Франції Емманюель Макрон лобіює присутність на саміті тих країн, які стали на бік росії у війні проти України або ж залишаються нейтральними.

Саміт можуть провести перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Європейські чиновники уточнили, що працюють над «формулою миру» спільно з Україною, щоб зробити її більш прийнятною для інших країн світу. Йдеться про Індію, Бразилію, Китай і Саудівську Аравію.

Також цей саміт спробує повернути Україну та її союзників у центр міжнародної дипломатії. Європейські чиновники прагнуть до того, щоб у майбутніх переговорах план Києва був прийнятий як дипломатична точка відліку.