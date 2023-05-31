У Британії продають замок за 30 тисяч фунтів. Але в його ремонт доведеться вкласти понад 12 мільйонів

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BBC News

У Британії, на Шетландських островах, продають замок за 30 тисяч фунтів. Але потенційному покупцю доведеться вкласти 12 мільйонів у його ремонт.

Про це пише BBC.

Замок збудували 200 років тому, він має башти, внутрішній двір і сади. Загальна площа маєтку становить 400 акрів.

Фонд Brough Lodge Trust, створений у 1998 році для збереження будівлі, звернувся до «підприємця-філантропа» з проханням реалізувати плани щодо перетворення замку на маєток світового рівня. Їхні пропозиції передбачають збереження існуючої будівлі, а також створення 24 спалень та ресторану.

Замок є памʼяткою архітектури національного значення. Він розташований на острові Фетлар, де живе 61 людина. Сама будівля незаселена з 1980-х років.