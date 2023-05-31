ЄС перегляне механізм призупинення безвізу

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейська комісія почала процес консультацій з Європарламентом і Радою ЄС щодо вдосконалення механізму призупинення безвізу.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Механізм призупинення безвізового режиму викладений у статті 8 Візового регламенту. Його основна мета — зробити можливим тимчасове призупинення безвізового режиму у разі раптового та значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки.

У Єврокомісії зазначають, що недостатнє узгодження безвізу з візовою політикою ЄС може перетворити безвізову країну на транзитний центр для нелегальних мігрантів. Такий випадок був на Західних Балканах. Це збільшило кількість нелегальних візитів до ЄС у 2022 році. Але їхню кількість вдалося зменшити.

Крім того, схеми громадянства для інвесторів, які діють у країнах із безвізовим режимом, мають ризики, повʼязані з проникненням організованої злочинності, відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і корупцією, поясняють у Єврокомісії. Через це ЄК вирішила переглянути і вдосконалити механізм призупинення безвізу. Восени 2023 року вона представить законодавчу пропозицію щодо цього.

Єврокомісія хоче, зокрема, визначити нові підстави для призупинення безвізу і усунення нових ризиків, адаптувати пороги для цього механізму, зробити процедуру призупинення більш ефективною та гнучкою, а також посилити моніторинг та звітність.