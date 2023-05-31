ЄС перегляне механізм призупинення безвізу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Європейська комісія почала процес консультацій з Європарламентом і Радою ЄС щодо вдосконалення механізму призупинення безвізу.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Механізм призупинення безвізового режиму викладений у статті 8 Візового регламенту. Його основна мета — зробити можливим тимчасове призупинення безвізового режиму у разі раптового та значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки.
У Єврокомісії зазначають, що недостатнє узгодження безвізу з візовою політикою ЄС може перетворити безвізову країну на транзитний центр для нелегальних мігрантів. Такий випадок був на Західних Балканах. Це збільшило кількість нелегальних візитів до ЄС у 2022 році. Але їхню кількість вдалося зменшити.
Крім того, схеми громадянства для інвесторів, які діють у країнах із безвізовим режимом, мають ризики, повʼязані з проникненням організованої злочинності, відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і корупцією, поясняють у Єврокомісії. Через це ЄК вирішила переглянути і вдосконалити механізм призупинення безвізу. Восени 2023 року вона представить законодавчу пропозицію щодо цього.
Єврокомісія хоче, зокрема, визначити нові підстави для призупинення безвізу і усунення нових ризиків, адаптувати пороги для цього механізму, зробити процедуру призупинення більш ефективною та гнучкою, а також посилити моніторинг та звітність.
- Наразі ЄС має безвізовий режим із 61 країною, що не входить до блоку. 25 країн мають угоди про скасування візового режиму з ЄС, а вісім звільнили від візового режиму в результаті успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму. Це Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова та Україна.