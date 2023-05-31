Генштаб: У Харківській області російська ДРГ намагалася перейти кордон. Спроба не вдалася

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Через кордон у районі села Зелене Харківської області намагалася проникнути диверсійно-розвідувальна група росіян. Їхня спроба була невдалою.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Купʼянському напрямку ворог невдало наступав західніше Масютівки Харківської області та в напрямку Новоселівського Луганської області.

Ворог не полишає спроб окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Минулої доби Сили оборони України відбили 22 атаки окупантів. На Бахмутському напрямку 30 травня наступів не було.

На Марʼїнському напрямку українські захисники відбили всі атаки в районі міста Марʼїнка, а також — у напрямку Побєди та Новомихайлівки.

У тимчасово окупованій Ялті в Криму російська влада незаконно відбирає нерухомість у громадян України, які не прийняли російське громадянство. Туди заселяють військових рф. А у Станиці Луганській працівників однієї з бюджетних установ попередили, що у червні заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку.

Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по скупченнях росіян та їхньої техніки, а також вдарила по зенітно-ракетному комплексі. Українські військові знищили 32 дрони Shahed.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, три склади з пальним та станцію радіоелектронної боротьби.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 470 військових, три бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом в Україні вже загинуло 207 910 росіян.