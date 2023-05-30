RMF: У Польщі відсторонили від посади спікера МЗС після його слів про Зеленського і Волинську трагедію

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У Польщі речника Міністерства закордонних справ Лукаша Ясіну відправили в безстрокову відпустку через його заяву про Волинську трагедію та президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

«Офіційного представника МЗС Лукаша Ясіна відсторонено від виконання обовʼязків, він перебуває у безстроковій відпустці, з якої, імовірно, не повернеться на свою посаду», — повідомило RMF FM.

Ідеться про інтервʼю Лукаша Ясіни для польського видання Onet, яке опублікували 19 травня. Там він заявив, що Зеленський має вибачитися за Волинську трагедію і «брати на себе більшу відповідальність за це». У Ясіна запитали, чи має Зеленський вибачатися за Волинську трагедію. На що він відповів: «Українська держава цього не зробила, але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності».

Заяву Ясіни розкритикував посол України Василь Зварич. «Будь-які спроби навʼязати президенту України чи Україні те, що ми повинні робити щодо спільного минулого, неприйнятні та сумні. Ми памʼятаємо історію та закликаємо до поваги й виваженості у висловлюваннях, особливо в тяжкій реальності геноцидної російської агресії», — заявив посол.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інституту нацпамʼяті називає офіційну цифру 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали «геноцидом», звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.