Дослідження: У США операції зі схуднення стають все більш поширеними серед дітей та підлітків

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У Сполучених Штатах Америки мільйони дітей та підлітків живуть з ожирінням, через що операції зі схуднення набирають популярності як метод лікування.

Про це пише CNN із посиланням на Американську медичну асоціацію педіатрів.

Кількість проведених на людях віком від 10 до 19 років баріатричних (метаболічних) операцій зростає з 2016 року. З 2020 до 2021 року їхня кількість збільшилася на 19%.

Баріатричні операції змінюють шлунок і кишківник, щоб вони правильно засвоювали їжу. Це впливає на апетит людини та відчуття ситості.

Дитяче ожиріння, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань, є серйозною проблемою для США. Приблизно кожна пʼята дитина чи підліток мають це захворювання.

У деяких випадках важкого ожиріння педіатри можуть порекомендувати родині дитини зважитися на операцію.