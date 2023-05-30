ВАКС засудив двох співробітників СБУ до 8 років позбавлення волі. Вони вимагали $50 тисяч хабаря

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Вищий антикорупційний суд визнав винними двох співробітників СБУ, які вимагали хабар у розмірі $50 тисяч «за неперешкоджання діяльності та вплив на рішення слідчого». Обоє отримали по 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного їм за правом власності майна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За інформацією прокуратури, співробітників СБУ визнали винними за ч. 4 ст. 368 і ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Досудове розслідування завершили і передали цю справу до суду 30 червня 2017 року. Проте ВАКС розпочав свою роботу у 2019 році.

За даними слідства, обвинувачуваними у цій справі були начальник сектору відділу контрзахисту економіки (підполковник) одного з обласних управлінь СБУ та заступник начальника відділу цього ж управління (майор).