Комітет Ради підтримав новий законопроєкт про доплати військовим. Що він передбачає

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Комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони підтримав новий законопроєкт про доплати військовим. Він рекомендував нардепам ухвалити його, а всі інші, альтернативні — відхилити.

Про це пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Комітет схвалив законопроєкт № 9342. Його авторами виступили голова парламенту Руслан Стефанчук, віцеспікер Олександр Корнієнко, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко та десятки інших нардепів.

Документ передбачає, що під час воєнного стану українські військові отримують доплати від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно до часу виконання бойових завдань.

Військові строкової служби щомісяця отримуватимуть додатково 6 тисяч гривень. Також 6 тисяч гривень отримуватимуть військові, які були травмовані або поранені на війні, а тепер зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

Курсанти вищих військових навчальних закладів додатково отримуватимуть 2 350 гривень щомісяця.

Також законопроєкт регулює відпустку для військових. Там зазначається, що під час особливого періоду військові мають право на частину щорічної відпустки тривалістю 30 днів, а також на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 днів.

Крім цього, у документі зазначено, що мобілізовані, які не мають досвіду військової служби, обовʼязково мають пройти курс базової військової підготовки терміном не менше місяця. Таких людей без підготовки буде заборонено допускати до бойових дій.