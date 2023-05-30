У Косові під час сутичок із сербськими протестувальниками постраждали 25 миротворців НАТО

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Reuters

У Косові під час сутичок із сербськими протестувальниками постраждали близько 25 миротворців НАТО.

Про це пише Reuters.

«Під час протидії найактивнішим частинам натовпу кілька військовослужбовців італійського та угорського контингенту KFOR зазнали неспровокованих нападів і отримали травми з переломами та опіками через вибух запалювальних пристроїв», — йдеться у заяві миротворчої місія НАТО в Косові KFOR.

Reuters

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровніцький заявив, що семеро угорських військових отримали важкі поранення. Їх відправлять до Угорщини на лікування. За його словами, усього постраждали 20 угорських військових. Також поранені італійські солдати.

«Те, що відбувається, є абсолютно неприйнятним і безвідповідальним. Життєво важливо уникати подальших односторонніх дій з боку косовської влади, і щоб усі відповідні сторони негайно зробили крок назад, щоб послабити напруженість», — заявила премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що 52 серби отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.

Президент Косова Вьоса Османі звинуватила сербського колегу Александра Вучича в дестабілізації Косова.

«Сербські нелегальні структури, перетворені на злочинні угруповання, напали на косовську поліцію, офіцерів KFOR і журналістів. Ті, хто виконують накази Вучича щодо дестабілізації півночі Косова, мають постати перед правосуддям», – заявила вона.

Вучич звинуватив премʼєр-міністра Косова Альбіна Курті у створенні напруженості. Він закликав сербів у Косові уникати зіткнень із військовими НАТО.

Чому стались сутички?

23 квітня на півночі Косова в умовах бойкоту сербів відбулися спірні муніципальні вибори. Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах, і кандидати від етнічних албанців перемогли у виборах мерів чотирьох муніципалітетів із сербською більшістю. Серби вимагають, щоб уряд Косова відсторонив мерів-албанців від влади.

Серби становлять більшість на півночі Косова. Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом, але північні серби вже давно вимагають виконання угоди 2013 року за посередництва ЄС — створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.