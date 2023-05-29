До Бахмуту замість «вагнерівців» заходять російські десантники та мотострілецькі підрозділи

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Reuters

У Бахмут на заміну бійцям «ПВК Вагнера» заходять повітряно-десантні війська росії та мотострілецькі підрозділи.

Про це в ефірі телемарафону 29 травня повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

«Так, там [у Бахмуті] відбуваються ротаційні заходи через, насамперед, великі втрати злочинного угруповання «ПВК Вагнера», вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи», — повідомив Череватий.

Також він повідомив, що всі ці підрозділи російської армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року і мали значні втрати, тому їх доукомплектували мобілізованими.

«Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал», — додав Череватий.