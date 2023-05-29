До Бахмуту замість «вагнерівців» заходять російські десантники та мотострілецькі підрозділи
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Reuters
У Бахмут на заміну бійцям «ПВК Вагнера» заходять повітряно-десантні війська росії та мотострілецькі підрозділи.
Про це в ефірі телемарафону 29 травня повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
«Так, там [у Бахмуті] відбуваються ротаційні заходи через, насамперед, великі втрати злочинного угруповання «ПВК Вагнера», вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи», — повідомив Череватий.
Також він повідомив, що всі ці підрозділи російської армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року і мали значні втрати, тому їх доукомплектували мобілізованими.
«Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал», — додав Череватий.
- 20 травня «ПВК Вагнера» заявила, що повністю захопила Бахмут, але Україна офіційно це спростовує і каже, що тримає позиції на південно-західних околицях міста. Окупанти контролюють майже 100% Бахмуту, але він повністю зруйнований.
- 25 травня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин заявив, що його найманці виходять із Бахмуту і передають регулярній російській армії контроль над містом, мовляв, «вагнерівцям» треба відновитися в тилових таборах. За його словами, процес триватиме до 1 червня.