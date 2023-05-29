У Косові тривають сутички між солдатами НАТО та сербськими протестувальниками

Новини

У Косові, у трьох містах на півночі сталися сутички між сербами та міжнародними силами під керівництвом НАТО (KFOR). Причина — обрання албанців мерами в містах, які населені сербами.

У Звечані поліція застосувала перцевий газ, щоб відігнати натовп сербів, які прорвалися через барикаду і спробували прорватися до будівлі муніципалітету. Сербські протестувальники, своєю чергою, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати проти солдатів НАТО. Були сутички між сербами та місцевою поліцією у Звечані, ще вони намалювали на автомобілях НАТО букву «Z» — це знак, який російські військові використовувають під час війни в Україні. У Звечані є поранені як серед сербів, так і серед військових KFOR.

У Лепосавичі, неподалік кордону із Сербією, американські миротворці обнесли ратушу колючим дротом. Пізніше протестувальники закидали яйцями припарковане авто нового мера Лепосавича.

За словами очевидців, миротворці НАТО також заблокували ратушу в Зубін-Потоці, щоб захистити її від сербів.

У НАТО заявили, що 29 травня вони посилили свою присутність у північній частині Кососва на тлі збільшення напруги в регіоні.

Президент Олександр Вучич, який є головнокомандувачем збройних сил Сербії, наказав перевести армію в найвищий ступінь бойової готовності, заявив журналістам міністр оборони Мілош Вучевич.

Чому стались сутички?

23 квітня на півночі Косова в умовах бойкоту сербів відбулися спірні муніципальні вибори. Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах, і кандидати від етнічних албанців перемогли у виборах мерів чотирьох муніципалітетів із сербською більшістю. Серби вимагають, щоб уряд Косова відсторонив мерів-албанців від влади.

Серби становлять більшість на півночі Косова. Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом, але північні серби вже давно вимагають виконання угоди 2013 року за посередництва ЄС — створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.