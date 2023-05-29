За ніч росіяни випустили по Україні 36 ракет та 30 дронів-камікадзе

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Генштаб уточнив дані щодо кількості збитих російських ракет і дронів під час нічної атаки 29 травня.

Сили ППО збили 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також 30 із 38 дронів-камікадзе. Зранку повідомляли про збиття 37 ракет і 29 дронів.

Уже вдень 29 травня росія повторно атакувала Україну. Речник Повітряних сил заявив, що росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами. Попередньо, з наземних установок «Іскандер». ППО все збила — влучань не було. В Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах упали уламки на дороги, в парку, поблизу АЗС і на зелену зону. В Подільському районі уламки впали на дах двоповерхової будівлі. Є один постраждалий. Це була 16-та атака на столицю від початку місяця.