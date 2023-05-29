Рада дозволила націоналізацію банків, чиї власники перебувають під санкціями

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила у повторному другому читанні законопроєкт № 9107-1. Він дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників (але тільки системні банки)

Відповідне рішення підтримали 305 нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон набуде чинності після того, як його підпишуть спікер ВРУ та президент.

Після цього норми нового закону дозволять Нацбанку дати старт націоналізації Сенс Банку (раніше — Альфа-банк), номінальними власниками якого є російські олігархи Михайло Фрідман і Пьотр Авен. Вони у 2022 році потрапили до переліку спочатку міжнародних, а згодом і українських підсанкційних осіб.