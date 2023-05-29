Рада зробила 8 травня вихідним — це День памʼяті та перемоги над нацизмом

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Сергій Бортник / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9278, який встановлює, що 8 травня — це День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Про це 29 травня повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроєкт — 317 голосів.

У пояснювальній записці йдеться, що цей закон сприятиме утвердженню в Україні європейської традиції. У більшості країн Європи, а також у США й Великій Британії свято перемоги в Другій світовій війні вшановують 8 травня, оскільки 1945 року цього дня о 22:43 за центральноєвропейським часом підписали беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. За московським часом капітуляцію відповідно підписали о 00:43 наступного дня — 9 травня.

До 2015 року в Україні, як і в інших країнах СНД, на офіційному рівні 9 травня святкували День Перемоги. У 2015 році Верховна Рада внесла зміни до законодавства: 8 травня було встановлено День памʼяті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ось публікація Інституту національної памʼяті до 8 травня.