Лукашенко порадив охочим мати «ядерну зброю» вступати до Союзної держави рф та Білорусі. У Казахстані «жарт оцінили»

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив охочим отримати ядерну зброю вступати до Союзної держави росії та Білорусі. У Казахстані заявили, що «жарт оцінили».

Про це йдеться на сайті президента Казахстану.

Публічна суперечка розпочалася 24 травня на засіданні другого Євразійського економічного форуму. Тоді президент Казахастун Касим-Жомарт Токаєв розкритикував Союзну державу росії та Білорусі.

«Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен. Створення держави за формулою «дві країни − одна держава» з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом. І навіть ядерна зброя одна на двох зараз», — зазначив він.

За його словами, інші країни Євразійського економічного союзу, такі як Казахстан, Вірменія та Киргизстан, мають інший рівень інтеграції — і це проблема, з якою потрібно «рахуватися».

Згодом на цю критику від Токаєва відреагував Лукашенко. Він заявив, що росія надасть ядерну зброю всім країнам, які приєднаються до Союзної держави.

«Якщо хтось хвилюється — не думаю, що Касим Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом — то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із російською федерацією. Це дуже просто. У союз Білорусії з росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх», — пояснив він.

Після цього заяви Лукашенка прокоментував сам Токаєв. Він зазначив, що «гідно оцінив його жарт». Але Токаєв наголосив, що Казахстан не потребує ядерної зброї і дотримуватиметься міжнародних домовленостей, зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.