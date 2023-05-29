Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 207 тисяч росіян

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Росіяни намагаються повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За його даними, на білоруські полігони прибувають підрозділи російських військ для бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

Українська авіація за добу 15 разів вдарила по районах зосередження росіян та їхній військовій техніці, а також шість — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три райони скупчення окупантів, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс «Тор», шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів ворога.

За минулу добу російське військо втратило приблизно 430 військових, чотири танки, 11 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом в Україні вже загинуло 207 030 росіян.