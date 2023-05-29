Ізраїль вдарив з авіації по столиці Сирії Дамаску

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Associated Press

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по столиці Сирії Дамаску близько опівночі 28 травня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Сирійське інформаційне агентство SANA повідомило, що ППО країни збила деякі з ізраїльських ракет. Повідомлень про постраждалих не було.

Хоча армія Ізраїлю, зазвичай, не коментує ударів по Сирії, вона визнала, що за останнє десятиліття здійснила сотні бойових вильотів проти підтримуваних Іраном угруповань, які намагалися закріпитися в країні.

ЦАХАЛ заявляє, що атакує вантажі зброї, які призначені для цих угруповань, зокрема, для ліванської «Хезболли». Крім того, авіаудари були націлені проти сирійських систем ППО.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Великій Британії, заявила, що ця атака по Сирії стала 17-ю з початку року.