Від початку травня Київ пережив 15-у повітряну атаку. Над столицею збили понад 40 цілей

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Від початку травня Київ пережив 15-у повітряну атаку росії. У ніч проти 29 травня вона була комбінована — за попередньою інформацією, окупанти застосували дрони Shahed і крилаті ракети, ймовірно Х-101/555.

Про це повідомили в КМВА.

Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 40 цілей. Уламки пробили дах будинку в Подільському районі. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, там зайнялася пожежа. Люди не постраждали.

Рятувальники також виїжджали на повідомлення про вибух у Шевченківському районі Києва, але там було задимлення від пригорілої їжі на плиті.