У Києві до кінця війни не дорожчатиме проїзд у громадському транспорті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
До кінця війни у Києві вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме, повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтервʼю телеканалу Київ.
За його словами, транспорт у місті Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду понад 20 грн.
«Плата за проїзд залишається найнижчою в країні й не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну економічну ситуацію, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість», — сказав Кличко.
Мер також розповів, що головним завданням перевізників є заміна старих маршруток на новий сучасний громадський транспорт.
«Наші вимоги зараз полягають в тому, щоб перевізники переходили на маршрутки, не старші за 10 років, щоб там обовʼязково були валідатори та камери спостереження», — сказав Кличко.
- На початку травня Київ забрав у приватного перевізника одразу чотири маршрути, тому що він використовував на ньому «Богдани» замість обіцяних Volvo.
- У квітні Департамент транспортної інфраструктури КМДА через схожу причину в односторонньому порядку забрав автобусні маршрути в трьох приватних перевізників — ТОВ «Транс Групп», ТОВ «Клайт» та ПП «Базальт».