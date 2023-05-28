У Києві до кінця війни не дорожчатиме проїзд у громадському транспорті

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До кінця війни у Києві вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме, повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтервʼю телеканалу Київ.

За його словами, транспорт у місті Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду понад 20 грн.

«Плата за проїзд залишається найнижчою в країні й не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну економічну ситуацію, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість», — сказав Кличко.

Мер також розповів, що головним завданням перевізників є заміна старих маршруток на новий сучасний громадський транспорт.

«Наші вимоги зараз полягають в тому, щоб перевізники переходили на маршрутки, не старші за 10 років, щоб там обовʼязково були валідатори та камери спостереження», — сказав Кличко.