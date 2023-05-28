Нейтральна Австрія вирішила виділити Україні €2 млн на розмінування. Цьому передували дебати

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Нейтральна Австрія вирішила виділити Україні €2 млн на розмінування. Рішенню передували дебати.

Як передає Ö24, канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що гроші на обладнання для розмінування надійдуть з Іноземного фонду допомоги в надзвичайних ситуаціях МЗС Австрії. Віцеканцлер Вернер Коглер сказав, що країна робить свій внесок у захист цивільних.

Дебати щодо цієї допомоги точилися довго. Проти виступала міністр оборони Клаудія Таннер. Вона казала, що участь держави в розмінуванні України до завершення бойових дій порушує конституційний нейтралітет.

Проти будь-якої участі Австрії в допомозі Україні з розмінуванням виступала і ультраправа Австрійська партія свободи.