Білий дім досяг угоди щодо межі державного боргу. Це дозволить США уникнути дефолту

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Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті досягли принципової угоди щодо межі державного боргу, яка дозволить уникнути оголошення дефолту, який міг розпочатися вже 1 червня.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Угода є компромісом, а це означає, що не всі отримують те, що хочуть [...]. Ця угода є гарною новиною для американського народу, бо вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвести до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків та втрати мільйонів робочих місць», — заявив Байден.

Текст документа буде опублікований пізніше 28 травня. Очікується, що на голосування у Конгресі США його виставлять 31 травня.

Попередньо, Байден і Маккарті досягли домовленості про припинення дії стелі держборгу в $31,4 трильйона, пише Reuters. Ліміт боргу припиняється до січня 2025 року, обмежуючи витрати в бюджетах на 2024 і 2025 роки. Невикористані кошти на боротьбу з COVID-19 повертаються до бюджету, а процес отримання дозволів для деяких енергетичних проєктів прискорюється. На один рік обмежуються необоронні дискреційні витрати.