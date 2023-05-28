Афганський «Талібан» почав війну проти Ірану через воду

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Афганський «Талібан» почав війну проти Ірану. 27 травня в південно-західній провінції Німруз почалися бої. Таліби атакували іранську прикордонну базу і захопили її.

Reuters пише, що внаслідок нападу загинули щонайменше троє, з яких двоє — прикордонники. Війська «Талібану» підтягуються до території Ірану.

Ватажки талібів заявили, що будуть боротися з «корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки». Один із ватажків навіть заявив про плани завоювати Іран.

При цьому Міністерство національної оборони Афганістану звинуватило іранські сили у відкриті вогню і заявило, що вважає діалог «розумним способом розвʼязання будь-якої проблеми».

Іран звинувачує у розвʼязанні конфлікту афганську сторону і підкреслює, що не визнає «Талібан». Іранські військові підтвердили напад на прикордонний пункт «у нульовій точці кордону» і заявили про «героїчне» відбиття атаки.