У Києві пролунали вибухи — попередньо, є загиблі й постраждалі

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У Києві вночі 28 травня пролунала серія вибухів — працювала протиповітряна оборона. За попередньою інформацією, у Соломʼянському районі уламки впали на АЗС, через що там загинула людина. Є постраждалі.

Про це пише міський голова Віталій Кличко.

У Соломʼянському районі госпіталізували жінку 35-ти років, а 41-річний чоловік загинув.

Вибухи були також у Святошинському й Печерському районах. В останньому загорівся дах житлового будинку від падіння уламків безпілотника. Туди виїхали відповідні служби.

У Голосіївському районі уламки спричинили займання даху ТРЦ та пожежу на території будівництва.Також там уламки БпЛА влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю — частина стіни зруйнована, виникла пожежа на третьому поверсі. Одна людина загинула, ще одна постраждала — травми ніг.