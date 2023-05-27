Чоловік, який відчинив двері літака в польоті, назвав свій мотив — йому було задушно

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Пасажир, який відчинив двері літака Asiana Airlines перед приземленням в аеропорту Південної Кореї, назвав правоохоронцям свій мотив — відчув задуху і хотів швидко вийти з літака.

Про це пише Yonhap.

Під час допиту чоловік зазначив, що пережив сильний стрес після втрати роботи. Поліція вимагатиме ордер на арешт за ймовірне порушення закону про авіаційну безпеку.