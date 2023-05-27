Чоловік, який відчинив двері літака в польоті, назвав свій мотив — йому було задушно
- Автор:
- Ліза Бровко
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Videvo
Пасажир, який відчинив двері літака Asiana Airlines перед приземленням в аеропорту Південної Кореї, назвав правоохоронцям свій мотив — відчув задуху і хотів швидко вийти з літака.
Про це пише Yonhap.
Під час допиту чоловік зазначив, що пережив сильний стрес після втрати роботи. Поліція вимагатиме ордер на арешт за ймовірне порушення закону про авіаційну безпеку.
- У Південній Кореї літак авіакомпанії Asiana Airlines ішов на посадку, коли його двері відчинив чоловік. Через сильний вітер травмувалися 12 людей, девʼятох із них довелося госпіталізувати після приземлення, яке було успішним. Це сталося на висоті близько 213 метрів над землею, за кілька хвилин до посадки. На борту летіли двісті людей, серед них 194 — пасажири.