ГУР: Спецслужби рф застосовують хімічну зброю проти російських окупантів — хочуть вплинути на контрнаступ України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Головне управління розвідки повідомляє, що російські спецслужби почали провокації із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Жертвами мають стати саме російські окупанти — сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах слугуватимуть «доказами», щоб звинуватити в цьому Україну.

У такий спосіб росія хоче зірвати український контрнаступ, проте ГУР наголошує, що Сили оборони України використовують лише конвенційні засоби боротьби, а всі намагання Москви не зможуть вплинути на ситуацію на фронті.