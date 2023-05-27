У США виправдали людей, засуджених 370 років тому за чаклунство

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Cенатори від американського штату Коннектикут виправдали 12 жінок і чоловіків, засуджених понад 370 років тому за чаклунство. Одинадцятьох із них тоді стратили.

Про це пише Associated Press.

За це рішення боролися члени організації під назвою CT Witch Trial Exoneration Project. Деякі з учасників за допомогою генеалогічного тестування дізналися, вони вони є нащадками людей, засуджених за чаклунство кілька століть тому.

У резолюції перераховуються імена девʼятьох жінок і двох чоловіків, які були страчені, а також однієї жінки, яку засудили, але не стратили.

Сенат проголосував 33 голосами за резолюцію, яка офіційно визнала «відьом» невинуватими. Один сенатор був проти. Він сказав, що неправильно і «по-дитячому» припускати, що «ми маємо право диктувати, що було правильним, а що неправильним у минулому, про яке ми не знаємо».

«Я не хочу бачити законопроєкти, які справедливо чи неправомірно намагаються намалювати Америку як погане місце з поганою історією», — додав сенатор Роб Семпсон.

Прихильники резолюції стверджували, що важливо підвищити обізнаність про суди над «відьмами» в Коннектикуті, які відбулися за десятиліття до більш відомих процесів у Салемі.