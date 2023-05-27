Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 51 громадянина рф і 220 компаній

Новини

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 51 громадянина рф і 220 компаній з росії та інших країн.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Санкції проти 51 російського громадянина діятимуть протягом 10 років. Президент також запровадив обмеження щодо російських залізничних компаній, акціонерної компанії «Зарубєжстройтєхнологія», ЗАТ «Руська трійка», приватної організації додаткової освіти «Корпоративний університет Групи компаній Волга — Днєпр», науково-виробничого підприємства «Автономні аерокосмічні системи — Геосервіс» та інших.

У списку обмежень опинилися відкрите акціонерне товариство «Мінський автомобільний завод» — керуюча компанія холдингу «БЄЛАВТОМАЗ» і ще низка білоруських підприємств.

Також під санкціями — кіпрські компаній «Серч Локейшн Лімітед» і «2ГІС Локал Серч Лімітед» , чеська «Навітел с.р.о» і товариство з обмеженою відповідальністю «Навітел Україна», яке зареєстровано в Україні.

Указ Зеленського набирає чинності з дня публікації.