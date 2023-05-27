У районі Бахмуту Силам оборони України вдалося просунутися на деяких ділянках

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Reuters

Під час контратак Силам оборони України в районі Бахмуту вдалося просунутися на 350—400 метрів на деяких ділянках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Українські захисники минулої доби знищили 54 окупанти, 84 поранили. Також російська армія втратила РСЗВ «Град», три гармати, три бойові дрони, самохідний міномет «Тюльпан» і два польові склади з боєприпасами.

За минулу добу на Бахмутському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Росіяни інтенсивно обстрілюють позиції українських військ — ворог бив по них 465 разів із різних видів зброї.

Череватий зазначив, що зниження інтенсивності боїв повʼязане з великими втратами росіян.

«Зараз спостерігаємо деякі ротаційні рухи у них, із цим також повʼязане зниження бойових дій. Ми продовжуємо завдавати ударів по них», — сказав він.

За словами речника, заяви Євгенія Пригожина про виведення «ПВК Вагнера» з Бахмуту ще треба підтвердити.