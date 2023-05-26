ГУР: Російські окупанти готують масштабну провокацію з імітацією аварії на ЗАЕС

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Головне управління розвідки 26 травня повідомило, що у найближчі години росіяни готують масштабну провокацію — імітацію аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Для цього окупанти вдарять безпосередньо по території ЗАЕС, а після цього оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно звинувать Україну.

«Мета цієї акції — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу», — вважають у ГУР.

У ГУР також зазначили, що росіяни зірвали заплановану на 26 травня ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ, щоб приховати свої дії.