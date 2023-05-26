ГУР: Російські окупанти готують масштабну провокацію з імітацією аварії на ЗАЕС
- Автор:
- Анна Холоднова
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Головне управління розвідки 26 травня повідомило, що у найближчі години росіяни готують масштабну провокацію — імітацію аварії на Запорізькій атомній електростанції.
Для цього окупанти вдарять безпосередньо по території ЗАЕС, а після цього оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно звинувать Україну.
«Мета цієї акції — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу», — вважають у ГУР.
У ГУР також зазначили, що росіяни зірвали заплановану на 26 травня ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ, щоб приховати свої дії.
- ЗАЕС окупували російські військові на початку березня 2022 року, і відтоді вона працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі.