Канада розслідує дотримання конфіденційності в роботі OpenAI — бентежить збір даних для ChatGPT

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Канадські регулятори конфіденційності разом із колегами у Квебеку, Британській Колумбії й Альберті розслідують збір і використання даних, які збирає компанія OpenAI, творець ChatGPT.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Управління комісара з конфіденційності Канади.

Канадське розслідування також розгляне, чи дотримується OpenAI «своїх зобовʼязань щодо відкритості та прозорості, доступу, точності й підзвітності».

«Оскільки це активне розслідування, жодних додаткових подробиць немає», — заявили в офісі комісара, додавши, що результати розслідування будуть оприлюднені.