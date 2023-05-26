Канада розслідує дотримання конфіденційності в роботі OpenAI — бентежить збір даних для ChatGPT
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / NurPhoto / Contributor
Канадські регулятори конфіденційності разом із колегами у Квебеку, Британській Колумбії й Альберті розслідують збір і використання даних, які збирає компанія OpenAI, творець ChatGPT.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Управління комісара з конфіденційності Канади.
Канадське розслідування також розгляне, чи дотримується OpenAI «своїх зобовʼязань щодо відкритості та прозорості, доступу, точності й підзвітності».
«Оскільки це активне розслідування, жодних додаткових подробиць немає», — заявили в офісі комісара, додавши, що результати розслідування будуть оприлюднені.
- ChatGPT — це найновіший чат-бот від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробила чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити. У ЄС уже створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту.