СБУ пояснила російське громадянство родичів заступника свого голови Сергія Наумюка

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Служба безпеки України відреагувала на інформацію журналістів про російське громадянство родичів заступника голови СБУ Сергія Наумюка.

Пресслужба відомства пише, що батько і брат Наумюка отримали російські паспорти після окупації Луганська в 2014 році. Після виїзду з окупованого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства, проте уповноважені органи рф свідомо блокують розгляд таких заяв.

«Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів російської федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше», — сказано в повідомленні.

Стверджується, що зараз батько та брат Наумюка на законних підставах постійно перебувають у США, де очікують на скасування громадянства росії. Вони виступають проти дій росії, яка розпочала війну в Україні, запевняють в СБУ.