СБУ пояснила російське громадянство родичів заступника свого голови Сергія Наумюка
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України відреагувала на інформацію журналістів про російське громадянство родичів заступника голови СБУ Сергія Наумюка.
Пресслужба відомства пише, що батько і брат Наумюка отримали російські паспорти після окупації Луганська в 2014 році. Після виїзду з окупованого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства, проте уповноважені органи рф свідомо блокують розгляд таких заяв.
«Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів російської федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше», — сказано в повідомленні.
Стверджується, що зараз батько та брат Наумюка на законних підставах постійно перебувають у США, де очікують на скасування громадянства росії. Вони виступають проти дій росії, яка розпочала війну в Україні, запевняють в СБУ.
- 25 травня президент Володимир Зеленський видав указ № 298/2023 про призначення Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Перед цим він займав посаду керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро.